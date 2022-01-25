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НОВОСТИ

Подмосковных подростков вакцинируют «Спутником М»

21:05 25.01.2022

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Иллюстрация Министерства здравоохранения
Московской области
Чтобы защитить детей от коронавируса, врачи рекомендуют сделать прививку «Спутником М». Препарат, разработанный научным центром им. Гамалеи для подростков 12-17 лет, уже начал поступать в Подмосковье. Как и «Спутник V», это двухкомпонентная вакцина, интервал между уколами – 3 недели.

«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. За минувшую неделю у нас выявлено больше новых случаев среди юных жителей региона: дети от 0 до 9 лет – плюс 2%, а от 10 до 16 лет – плюс 6%, – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. – Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник». 

Вакцинация детей проводится добровольно и только с письменного согласия родителей. Однако с 15-летнего возраста ребенок имеет право самостоятельно принять решение пойти на прививку. Сделать укол можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах учреждений образования. Запись – через региональный портал госуслуг. Чтобы допустить ребенка к вакцинации, врач-педиатр обязательно должен провести осмотр. 

«Мы отметили, что сейчас на фоне увеличения заболеваемости, появились обращения от родителей. Они заботятся о своих детях, – сказал заведующей поликлиникой №3 Красногорской горбольницы №2 Вадим Буровцев. – Больше всего обращений сделать прививку «Спутником М» – это подростки от 15 лет». 

Адреса всех детских прививочных пунктов есть на интерактивной карте. Выбрав наиболее удобный и кликнув на него, можно выстроить маршрут следования, узнать время его работы и записаться на прием. 


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