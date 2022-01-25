Подмосковных подростков вакцинируют «Спутником М»
21:05 25.01.2022
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Иллюстрация Министерства здравоохранения
Московской области
«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. За минувшую неделю у нас выявлено больше новых случаев среди юных жителей региона: дети от 0 до 9 лет – плюс 2%, а от 10 до 16 лет – плюс 6%, – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. – Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник».
Вакцинация детей проводится добровольно и только с письменного согласия родителей. Однако с 15-летнего возраста ребенок имеет право самостоятельно принять решение пойти на прививку. Сделать укол можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах учреждений образования. Запись – через региональный портал госуслуг. Чтобы допустить ребенка к вакцинации, врач-педиатр обязательно должен провести осмотр.
«Мы отметили, что сейчас на фоне увеличения заболеваемости, появились обращения от родителей. Они заботятся о своих детях, – сказал заведующей поликлиникой №3 Красногорской горбольницы №2 Вадим Буровцев. – Больше всего обращений сделать прививку «Спутником М» – это подростки от 15 лет».
Адреса всех детских прививочных пунктов есть на интерактивной карте. Выбрав наиболее удобный и кликнув на него, можно выстроить маршрут следования, узнать время его работы и записаться на прием.
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