Возглавивший мятежников в Буркина-Фасо предлагал президенту пригласить в страну ЧВК "Вагнер" - СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавивший осуществивших государственный переворот в Буркина-Фасо военных, ранее дважды предлагал отстраненному президенту Року Марку Кристиану Каборе пригласить в страну ЧВК "Вагнер" для борьбы с исламистскими группировками, но получил отказ. С такими утверждениями выступил во вторник портал "Дейли бист", ссылающийся на источники в окружении бывшего президента.

Бывший президент якобы мотивировал свой отказ тем, что приглашение "Вагнера" может ухудшить отношения с западными странами, как произошло в случае с Мали. Последний раз Дамиба якобы пытался добиться согласия от президента в январе.

Исламисты действуют на севере-востоке Буркина-Фасо. За последние пять лет в результате конфликта с ними погибли около 1,5 тыс. человек.

23 января военные подняли мятеж на ряде армейских баз в различных частях Буркина-Фасо и через сутки захватили власть, которая сейчас находится в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Его возглавляет Сандаого Дамиба. Военные объявили об отстранении президента, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны. В Буркина-Фасо введен комендантский час с 21:00 до 05:00. Военные также заявили, что вскоре представят график возвращения страны к конституционному порядку.