Иностранцев при запросе убежища в РФ обяжут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД РФ предлагает обязать иностранных граждан, ходатайствующих о предоставлении убежища в России, проходить дактилоскопирование, фотографирование, а также обязательное медицинское освидетельствование. Это следует из подготовленного ведомством проекта закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом", - говорится в документе.