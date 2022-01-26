Иностранцев при запросе убежища в РФ обяжут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование
09:20 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД РФ предлагает обязать иностранных граждан, ходатайствующих о предоставлении убежища в России, проходить дактилоскопирование, фотографирование, а также обязательное медицинское освидетельствование. Это следует из подготовленного ведомством проекта закона, с которым ознакомился ТАСС.
"Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом", - говорится в документе.
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