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Эскалация конфликта на Украине приведет к повышению цен на газ - глава RWE

11:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия нуждается в российском газе, а в случае полного прекращения поставок из РФ восполнить потребности в голубом топливе стране удастся только в течение нескольких недель. Об этом заявил глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер.

"Если конфликт [вокруг Украины] еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен", - сказал он. "Полное прекращение [поставок российского газа] можно выдержать только на протяжении очень короткого периода времени, возможно в течение нескольких недель", - считает глава концерна. В то же время он напомнил о "взаимозависимости" России и Европы в вопросах поставок газа. "Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте. И раньше уже была напряженность, но газ всегда поступал", - сказал Креббер. "Договоры выполнялись [российской стороной] и этой зимой", - добавил он.

Коснувшись необходимости проекта "Северный поток - 2", он заметил, что, учитывая, сколько трубопроводов уже существует, "возможно, он необязательно нужен". Тем не менее, по его словам, "Северный поток - 2" сокращает путь поставки от газовых месторождений и транспортировка топлива будет выгоднее. "Одно ясно: при оценке "Северного потока - 2" мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы", - подчеркнул Креббер. Он отметил, что это частный экономический проект.

По его мнению, после отказа страны от атомной и угольной энергетики "безопасность электроснабжения зависит от газа и это будет так долго, пока в распоряжении не будет иметься в достаточном количестве "зеленого" водорода".

Одновременно Креббер призвал власти Германии принять меры для обеспечения энергобезопасности страны. "Это может выражаться в создании государственных запасов, как в случае нефти", - считает он.

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