Эскалация конфликта на Украине приведет к повышению цен на газ - глава RWE
11:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия нуждается в российском газе, а в случае полного прекращения поставок из РФ восполнить потребности в голубом топливе стране удастся только в течение нескольких недель. Об этом заявил глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер.
"Если конфликт [вокруг Украины] еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен", - сказал он. "Полное прекращение [поставок российского газа] можно выдержать только на протяжении очень короткого периода времени, возможно в течение нескольких недель", - считает глава концерна. В то же время он напомнил о "взаимозависимости" России и Европы в вопросах поставок газа. "Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте. И раньше уже была напряженность, но газ всегда поступал", - сказал Креббер. "Договоры выполнялись [российской стороной] и этой зимой", - добавил он.
Коснувшись необходимости проекта "Северный поток - 2", он заметил, что, учитывая, сколько трубопроводов уже существует, "возможно, он необязательно нужен". Тем не менее, по его словам, "Северный поток - 2" сокращает путь поставки от газовых месторождений и транспортировка топлива будет выгоднее. "Одно ясно: при оценке "Северного потока - 2" мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы", - подчеркнул Креббер. Он отметил, что это частный экономический проект.
По его мнению, после отказа страны от атомной и угольной энергетики "безопасность электроснабжения зависит от газа и это будет так долго, пока в распоряжении не будет иметься в достаточном количестве "зеленого" водорода".
Одновременно Креббер призвал власти Германии принять меры для обеспечения энергобезопасности страны. "Это может выражаться в создании государственных запасов, как в случае нефти", - считает он.
НОВОСТИ
- 12:05 26.01.2022
- Прививку от коронавируса более склонны сделать россияне, имеющие высшее образование - опрос
- 12:00 26.01.2022
- В России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:42 26.01.2022
- В 2022 году природный газ получат еще 1,7 тысяч населенных пунктов Подмосковья
- 11:32 26.01.2022
- Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области - источник
- 11:20 26.01.2022
- Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале - вице-спикер Госсовета Крыма
- 11:05 26.01.2022
- МВД РФ объявило в розыск Олега Навального
- 10:32 26.01.2022
- США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной - Володин
- 10:20 26.01.2022
- Следователь ФСБ попросил суд ограничить Ивану Сафронову время ознакомления с уголовным делом
- 10:05 26.01.2022
- Больше трети россиян передумали брать ипотеку в 2022 г. - опрос
- 10:00 26.01.2022
- Германия призвала исключить российский энергетический сектор из санкций из-за Украины - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать