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На Украине нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш" в Днепре

11:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Украины подтверждает, что военнослужащий Нацгвардии расстрелял караул на территории завода "Южмаш" в городе Днепр, в результате чего погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

"Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий Нацгвардии - получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что погибли четверо военнослужащих, еще один был ранен.

По информации МВД, рано утром 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук, находясь в карауле, из автомата открыл огонь по сослуживцам, а затем сбежал с оружием. В городе введен план "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы преступления пока не известны.

В Днепр выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан.

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