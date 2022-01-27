Медведев считает возможным участие США в переговорах по Украине, ведь Штаты "и так в игре"
11:05 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает возможным участие США в переговорах по Украине, так как Вашингтон "и так в игре".
"Никто никогда даже не возражал против подключения Соединенных Штатов [к переговорам]. Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину. Никто не против этого, все только за", - заявил он в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.
По словам Медведева, "главное, чтобы исполнялись Минские соглашения, а с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают".
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