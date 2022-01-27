Госпереворот на Украине в 2014 г. привел к событиям, сравнимым с холодной войной - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный переворот на Украине в 2014 году привел к напряженности, которая по многим параметрам напоминает холодную войну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг.

"После 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя и подписались под противоположными обязательствами <...> государственный переворот, который привел к непоправимым событиям, к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну, это так", - сказал Песков.