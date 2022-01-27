0
0
165
НОВОСТИ

Госпереворот на Украине в 2014 г. привел к событиям, сравнимым с холодной войной - Песков

16:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный переворот на Украине в 2014 году привел к напряженности, которая по многим параметрам напоминает холодную войну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг.

"После 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя и подписались под противоположными обязательствами <...> государственный переворот, который привел к непоправимым событиям, к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну, это так", - сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 27.01.2022
Доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже опустились ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно
0
43
17:00 27.01.2022
Москва считает неприемлемой даже мысль о войне России и Украины - МИД РФ
0
65
16:32 27.01.2022
Найденный в ЮАР новый коронавирус не готов активно распространяться среди людей - "Вектор"
0
104
16:15 27.01.2022
"Индекс Иванова" от Сбера: россияне стали больше тревожиться о здоровье и меньше - о безработице
0
124
16:12 27.01.2022
Сербия готова предложить посреднические услуги России и Украине
0
137
15:32 27.01.2022
ЕС выделил Украине с 2014 года 17 млрд евро грантов и льготных кредитов
0
202
15:12 27.01.2022
ВС смягчил наказание Хасис по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой
0
202
15:00 27.01.2022
Песков назвал серьезной угрозу со стороны Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США
0
260
14:53 27.01.2022
Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники
0
230
14:41 27.01.2022
Вице-президент Сбера назвал долю заразившихся "омикроном" сотрудников
0
270

Возврат к списку