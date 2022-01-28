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Киргизия заявила о достижении договоренности с Таджикистаном о прекращении огня

09:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - говорится в сообщении.

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