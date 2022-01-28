Разговор Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным - CNN
09:20 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состоявшийся в четверг телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в правительстве Украины.
По его словам, беседа "прошла нехорошо". В частности, стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. Помимо этого, Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска. Хозяин Белого дома также уведомил украинского лидера о том, что в отношении РФ не будут вводиться превентивные санкции, а по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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