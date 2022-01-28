Австралия выделит $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа

11:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Австралии выделит $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа от экологических угроз. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он отметил, что эта сумма в течение следующих девяти лет пополнят существующий пакет стоимостью 2 млрд австралийских долларов, предназначенный для защиты рифа от экологических угроз на ближайшие 30 лет.

В прошлом году ЮНЕСКО не включила риф в список объектов, находящихся в опасности. Эхо Москвы