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Австралия выделит $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа

11:32 28.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Власти Австралии выделит $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа от экологических угроз. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он отметил, что эта сумма в течение следующих девяти лет пополнят существующий пакет стоимостью 2 млрд австралийских долларов, предназначенный для защиты рифа от экологических угроз на ближайшие 30 лет.

В прошлом году ЮНЕСКО не включила риф в список объектов, находящихся в опасности. Эхо Москвы

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