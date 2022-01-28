Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ будет развязана агрессия
12:20 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия.
"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - РФ - осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому - наши союзные договоренности", - добавил он.
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