Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ будет развязана агрессия

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - РФ - осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому - наши союзные договоренности", - добавил он.