Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"
13:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.
"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".
Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.
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