Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.