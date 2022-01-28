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В Москве выявили 23 994 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 994 против 26 586 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост числа заражений составил менее 1,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 283 416 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 74 против 72 днем ранее, до 38 734.

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