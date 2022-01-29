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В районах Пятигорска началась эвакуация населения из-за горящего хладокомбината

17:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти начали эвакуацию населения в районах города Пятигорска на Ставрополье, находящихся вблизи от горящего хладокомбината. Об этом в субботу сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Возгорание в производственных цехах АО "Холод". Создан штаб по тушению пожара. В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону", - написал он на своей странице в Instagram.

В субботу днем в Пятигорске произошел пожар в компрессорном цехе ЗАО "Холод". Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС, достигла 600 кв. метров, по предварительной информации погибших и пострадавших в происшествии нет. Тушение возгорания происходит по повышенному рангу сложности, к работе привлечены 64 человека и 19 единиц техники.

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