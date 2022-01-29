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Пентагон прокомментировал переговоры с РФ о гарантиях безопасности

18:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы к сокращению масштабов ряда учений в Европе, если Россия примет ответные меры на основе принципа взаимности. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью американской журналистке Грете ван Састерн, которое будет показано в ее телепередаче "Фул кот прес" в воскресенье. Выдержки из данной беседы опубликовала газета "Хилл" в субботу.

Кирби прокомментировал переговоры с Россией по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. "Когда мы начали с ним (президентом России Владимиром Путиным - прим. ТАСС) эти переговоры, мы были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они (Россия - прим. ТАСС) не хотели идти на это, - сказал он. - Так что, повторюсь, мы не закрываем дверь для переговоров. Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет".

Пресс-секретарь добавил, что по такого рода предложениям Вашингтон готов работать с Москвой, но не согласен вводить запрет на вступление Украины в НАТО. "Владимир Путин не может накладывать вето на то, вступает ли страна в НАТО или кандидатом на вступление в какую организацию она становится. Не Владимиру Путину решать, что ее суверенитет может быть нарушен так легко. Поэтому, очевидно, есть определенные принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс", - добавил Кирби. Он утверждал, что Россия "продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной и вокруг нее, а также в Белоруссии".

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