Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"

13:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье статье главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в газете «Санди телеграф».

«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales („Принц Уэльский“) на случай, если напряжение будет нарастать. Мы больше всех в Европе из стран НАТО тратим средств на оборону, а потому мы готовы разместить наши силы», — отметила руководитель британского внешнеполитического ведомства.