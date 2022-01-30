Кулеба рассказал, из-за чего сейчас страдает Украина

16:12 Источник: Газета.Ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране.

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники» — сказал он в интервью Vice.

Кулеба добавил, что рынок и общество должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».