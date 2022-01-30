0
0
48
НОВОСТИ

Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»

16:46 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся совокупность экспертиз, проведенных в рамках современного расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков», на сегодняшний день все исследования завершены. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого прошла на Первом канале.

«На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», — сказала Молодцова.

Она подчеркнула, что эти выводы «основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:05 30.01.2022
В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
0
19
16:12 30.01.2022
Кулеба рассказал, из-за чего сейчас страдает Украина
0
141
13:24 30.01.2022
Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"
0
361
12:30 30.01.2022
Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни
0
467
12:30 30.01.2022
Британия собирается "улучшить" санкции против России
0
446
12:15 30.01.2022
МИД РФ направил запрос в НАТО и ОБСЕ по поводу обязательств по безопасности
0
431
11:55 30.01.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 30 января, 2022
0
599
11:05 30.01.2022
ФРГ может подать иск в случае признания ЕК атомной энергии "зеленой"
0
510
09:13 30.01.2022
Республиканцы США, если придут к власти, намерены требовать от Китая копменсацию за распространение COVID-19
0
514
09:00 30.01.2022
Протестующие против ковидных ограничений фактически заставили премьера Канады покинуть резиденцию в столице
0
518

Возврат к списку