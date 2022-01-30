Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
16:46 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», — сказала Молодцова.
Она подчеркнула, что эти выводы «основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз».
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