Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»

16:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся совокупность экспертиз, проведенных в рамках современного расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков», на сегодняшний день все исследования завершены. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого прошла на Первом канале.

«На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», — сказала Молодцова.

Она подчеркнула, что эти выводы «основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз».