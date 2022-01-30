Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ
17:40 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — утверждал он. «Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», — заявил глава регулятора ФРГ.
НОВОСТИ
- 17:05 30.01.2022
- В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
- 16:46 30.01.2022
- Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
- 16:12 30.01.2022
- Кулеба рассказал, из-за чего сейчас страдает Украина
- 13:24 30.01.2022
- Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"
- 12:30 30.01.2022
- Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни
- 12:30 30.01.2022
- Британия собирается "улучшить" санкции против России
- 12:15 30.01.2022
- МИД РФ направил запрос в НАТО и ОБСЕ по поводу обязательств по безопасности
- 11:55 30.01.2022
- Данные о заражении COVID-19 в России на 30 января, 2022
- 11:05 30.01.2022
- ФРГ может подать иск в случае признания ЕК атомной энергии "зеленой"
- 09:13 30.01.2022
- Республиканцы США, если придут к власти, намерены требовать от Китая копменсацию за распространение COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать