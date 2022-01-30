Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии; регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в опубликованном в воскресенье интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — утверждал он. «Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», — заявил глава регулятора ФРГ.