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Джонсон отменил готовящийся визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины - Kyodo

09:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо.

По данным правительственных источников японского агентства, поездка Джонсона в Японию планировалась на середину февраля, однако британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, "из-за обострения ситуации вокруг Украины".

Официально о готовящемся визите не объявлялось, однако японский телеканал Эн-эйч-кей 29 января сообщил, что Джонсон посетит Японию в середине февраля и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагалось, что стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с новым коронавирусом, а также меры по достижению декарбонизации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности".

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