Джонсон отменил готовящийся визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины - Kyodo
09:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо.
По данным правительственных источников японского агентства, поездка Джонсона в Японию планировалась на середину февраля, однако британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, "из-за обострения ситуации вокруг Украины".
Официально о готовящемся визите не объявлялось, однако японский телеканал Эн-эйч-кей 29 января сообщил, что Джонсон посетит Японию в середине февраля и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагалось, что стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с новым коронавирусом, а также меры по достижению декарбонизации.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности".
НОВОСТИ
- 10:00 31.01.2022
- ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения - глава ЛНР
- 09:32 31.01.2022
- Новые британские санкции могут затронуть активы энергетических компаний РФ
- 09:20 31.01.2022
- Перешедшие в РПЦ африканские священники совершили первую службу
- 09:05 31.01.2022
- В России хотят запретить уничтожение продуктов питания - СМИ
- 21:00 30.01.2022
- Канада отзывает домой "второстепенных" сотрудников посольства в Киеве
- 20:10 30.01.2022
- Новые санкции ЕС против России затронут "стратегические" товары - Боррель
- 19:50 30.01.2022
- Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной - Пентагон
- 17:40 30.01.2022
- Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ
- 17:05 30.01.2022
- В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
- 16:46 30.01.2022
- Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать