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НОВОСТИ

В России хотят запретить уничтожение продуктов питания - СМИ

09:05 31.01.2022 Источник: Известия

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Его авторы рекомендуют использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты считают, что в России нет совершенной системы утилизации, а низкое качество контроля за ней может быть выгодно тем, кто перепродает такие товары.

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