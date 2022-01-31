Круизный лайнер вынудил SpaceX вновь перенести запуск ракеты с итальянским спутником

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX в воскресенье отменила запуск ракеты- носителя Falcon 9 с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed из-за появления постороннего судна в зоне запуска.

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) должен был состояться в воскресенье в 18:11 по местному времени (02:11 мск 31 января), однако за минуту до старта руководитель запуска дал команду об остановке обратного отсчета. "Круизный лайнер двигался в запрещенную зону, Береговая охрана не смогла его увести [в сторону] до завершения отсчета", - сообщила диктор в ходе трансляции на сайте SpaceX.

Компания совершит новую попытку вывести спутник в понедельник. Таким образом изначально запланированный на четверг запуск переносится в четвертый раз, предыдущие отмены пуска были связаны с погодными условиями.

Запускаемый на орбиту аппарат представляет собой спутник двойного назначения и является совместным проектом Министерства образования, университетов и научных исследований Италии, космического агентства страны и Минобороны Италии. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.