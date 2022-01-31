Импорт через порты на Дальнем Востоке вырос на 30% - полпред
11:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импорт через порты Дальнего Востока резко увеличился (на 30%), экспорт вырос на 16%, сообщил в понедельник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по вопросу организации работы портов Приморского края с учетом сложившейся ситуации в 2021 году.
"Вы все прекрасно знаете, что резко увеличилось количество грузов, направляемых через дальневосточные порты, возникло значительное время ожидания. При общем падении перевалки каботажных грузов на 7% поток импорта вырос на 30%, экспорта - на 16%. Произошло определенное перераспределение. К сожалению, вынужден сказать, что и Министерство транспорта, и компании оказались к таким резким изменениям не готовы, увеличилось время обработки грузов, увеличилось количество грузов, которые скопились на площадках, в частности в Приморье", - сообщил Трутнев.
По его словам, в дальнейшем необходимо принять системные меры, чтобы избежать подобных ситуаций. Кроме того, возникли задержки отгрузки грузов в рамках северного завоза.
"Думаю, что все это требует реагирования со стороны Минтранса, со стороны компаний, властей регионов, правительства Российской Федерации, возможно даже будем говорить о том, чтобы внести некоторые изменения в законодательство, во всяком случае все грузы, которые поставляются по северному завозу, должны быть защищены, они должны поставляться своевременно, вне зависимости от каких- либо проблем и очередностей. Люди должны вовремя получать продукты, получать медикаменты", - отметил полпред.
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