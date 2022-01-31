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Плата по ипотеке к июлю может вырасти на 21% - СМИ

11:05 31.01.2022 Источник: Известия

Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%. Такой расчет для «Известий» сделали участники рынка недвижимости. Они учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

Доступность жилья снижается, констатируют участники рынка. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав льготную ипотеку после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой, считают эксперты.

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