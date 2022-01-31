Плата по ипотеке к июлю может вырасти на 21% - СМИ
11:05 31.01.2022 Источник: Известия
Доступность жилья снижается, констатируют участники рынка. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав льготную ипотеку после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой, считают эксперты.
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