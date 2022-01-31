Сибирский тигр вновь появился в горах китайского Большого Хингана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы сибирского тигра (так в Китае называют амурского, или уссурийского тигра) впервые за более чем полвека обнаружены учеными в горах Большого Хингана - горного хребта в провинции Хэйлунцзян на северо- востоке КНР. Об этом сообщает в понедельник Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Отпечатки лап на снегу, говорится в сообщении, были зафиксированы зоологом Хэйлунцзянского института изучения дикой природы Чжоу Шаочунем еще в конце декабря 2021 года на территории национального заповедника Бэйцзицунь, расположенного на берегу Амура. После этого было проведено исследование ДНК животного по продуктам его жизнедеятельности.

"Это открытие произошло спустя более чем полвека после того, как следы тигра были в последний раз отмечены в пределах Большого Хингана", - говорится в сообщении. Этот горный хребет считается в Китае одним из немногих участков девственной тайги на территории страны. Хотя появление там тигра вряд ли может считаться свидетельством его возвращения в эти места, китайские ученые подчеркивают успехи усилий по восстановлению существовавшей там экосистемы и кормовых цепочек. До начала ХХ века тигры встречались в тайге Большого Хингана довольно часто. В ходе обследования в семидесятых годах прошлого столетия они были признаны там исчезнувшим видом.

В Китае сибирский (амурский) тигр является животным первой категории охраны. Охота на него запрещена законом.