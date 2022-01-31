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Киев готовит фальшивые сюжеты о жителях Донбасса, якобы просящих их освободить - ЛНР

13:32 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти намерены организовать съемку постановочных видеосюжетов о жителях Донбасса, которые якобы просят "освободить их от российского гнета". Об этом сообщил в понедельник начальник управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"Планируется [Киевом] выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об "ужасах войны" и просить "освободить их от российского гнета", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале народной милиции.

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