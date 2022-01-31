Вопрос введения федерального локдауна в РФ сейчас не актуален и не обсуждается - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос введения федерального локдауна в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом сейчас не актуален и не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос не актуален, не обсуждается", - сказал он, отвечая просьбу прокомментировать публикации в ряде телеграм-каналов о вероятности введения такой меры.

Комментируя данные Росстата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии, Песков назвал это "весьма печальной статистикой". "Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное - предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, вакцинация - единственное, что защищает", - подчеркнул пресс-секретарь.

В целом говоря об этой статистике ведомства, Песков признал, что "это реальность, в которой мы существуем, причин тому может быть много, хотя весьма эффективными были признаны меры правительства и весьма эффективно работает вся система здравоохранения, которая находится в состоянии полной мобилизации".

"При этом уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить наш общественный порог иммунитета, возникшего естественно или благодаря вакцинам, и это приведет к снижению количества умирающих", - резюмировал он.