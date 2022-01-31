Путин даст оценку ответу США и НАТО о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным - Кремль
14:12 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Как только он посчитает это необходимым, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Точную дату я не могу вам назвать".
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