Путин даст оценку ответу США и НАТО о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным - Кремль

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как только он посчитает это необходимым, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Точную дату я не могу вам назвать".