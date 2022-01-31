Суд арестовал молодого человека, взорвавшего СВУ у церковной школы в Серпухове

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Струженкова о заключении под стражу сроком до 31 марта", - сказала пресс-секретарь. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Струженков в результате подрыва был серьезно ранен и с декабря прошлого года находился в больнице.