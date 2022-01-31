Джонсон поговорит с Путиным, после чего встретится с Зеленским на Украине - канцелярия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что на следующий день, 1 февраля, Джонсон совершит визит на Украину, в рамках которого встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Вместе с руководителем британского правительства туда отправится глава МИД Лиз Трасс.