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Джонсон поговорит с Путиным, после чего встретится с Зеленским на Украине - канцелярия

16:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что на следующий день, 1 февраля, Джонсон совершит визит на Украину, в рамках которого встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Вместе с руководителем британского правительства туда отправится глава МИД Лиз Трасс.

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