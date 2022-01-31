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Испанский министр предложила, чтобы Украина стала военно-нейтральным государством

16:32 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина могла бы стать нейтральным с военной точки зрения государством, что поспособствовало бы урегулированию нынешнего кризиса. Такое мнение выразила в понедельник испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Ионе Беларра, которая также является лидером входящей в коалиционное правительство страны левой партии "Подемос" ("Мы можем").

"Нашей ("Подемос" - прим. ТАСС) целью было бы достижение прочного мира в регионе, а не краткосрочное решение", - сказала она в эфире телекомпании "Телевисьон эспаньола". По словам главы ведомства, одним из предложений левых является "возможность того, чтобы Украина имела бы статус не входящего" в военные блоки государства. Беларра также отметила, что Украина могла бы стать "нейтральной с военной точки зрения" страной.

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