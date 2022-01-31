В 2021 году в РФ самая высокая инфляция в 9% была зафиксирована для людей с наименьшим доходом - СМИ
17:00 31.01.2022 Источник: Эхо Москвы
В Росстате подсчитали, что в России в 2021 году самая высокая инфляция в 9% была зафиксирована для людей с наименьшим доходом. К этому привел более быстрый рост стоимости продовольственных товаров в сравнении с непродовольственными товарами и услугами.
В России инфляция за прошлый год составила 8,4%, при этом цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные товары – на 8,6%, а на услуги – на 5%. Эхо Москвы
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