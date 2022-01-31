Подполковник Дамиба объявлен военными президентом Буркина-Фасо

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявлен президентом страны. Об этом сообщил в понедельник новостной портал "Буркина-24" со ссылкой на выступление по национальному телевидению представителя созданного военными "Патриотического движения за охрану и восстановление".

Одновременно Дамиба стал главнокомандующим Вооруженными силами Буркина-Фасо. Пока неясно, каким образом с юридической точки зрения были проведены данные назначения.

Военные подняли мятеж в Букина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Одновременно они заявили, что вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.