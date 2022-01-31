Против Лукашенко подали иск в Международный уголовный суд в Гааге
19:20 31.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Против Александра Лукашенко подали иск в международный уголовный суд в Гааге — его обвиняют в геноциде. Иск подал польский адвокат Томаш Вилиньский, сообщает telegram-канал Nexta. Иск также направлен против председателя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля и замминистра внутренних дел Николая Карпенкова.
Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко. Эхо Москвы
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