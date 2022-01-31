Джонсон заявил, что противостояние РФ сейчас важнее вопроса о его отставке
20:40 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов британского парламента сосредоточиться на противостоянии РФ, а не попытках заставить его уйти в отставку. Выступая в понедельник в Палате общин, глава правительства принес извинения за вечеринки, проходившие в его канцелярии во время общенационального карантина, но проигнорировал призывы оппозиции подать в отставку.
"Репутация нашей страны в мире зиждется на том, что мы быстрее всех крупных экономик Европы осуществили вакцинацию, что британский ВВП растет быстрее, чем во всех остальных странах G7, на нашей способности объединить союзников в противостоянии [президенту РФ] Владимиру Путину. Вот то, на чем сейчас сосредоточен мир, вот то, на чем сейчас сосредоточен я и должен быть сосредоточен мой собеседник", - заявил Джонсон в ответ на реплику оппозиционного депутата, заявившего, что отказ Джонсона покинуть пост после скандала наносит ущерб международной репутации королевства.
НОВОСТИ
- 22:00 31.01.2022
- США подготовили санкционные списки элит РФ на случай ее вторжения на Украину - Псаки
- 21:20 31.01.2022
- Малийская хунта высылает из страны посла Франции - СМИ
- 20:00 31.01.2022
- Запад не приводит доказательств того, что РФ якобы готовится к вторжению - Небензя
- 19:20 31.01.2022
- Против Лукашенко подали иск в Международный уголовный суд в Гааге
- 18:40 31.01.2022
- Китай выступает против заседания СБ ООН по Украине
- 18:00 31.01.2022
- Подполковник Дамиба объявлен военными президентом Буркина-Фасо
- 18:00 31.01.2022
- Министр обороны Украины заявил, что удивлен позицией ФРГ по поставкам оружия
- 17:32 31.01.2022
- Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение - Бюро нацбезопасности
- 17:12 31.01.2022
- Заявления о возможных санкциях против РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона - Песков
- 17:00 31.01.2022
- В 2021 году в РФ самая высокая инфляция в 9% была зафиксирована для людей с наименьшим доходом - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать