Джонсон заявил, что противостояние РФ сейчас важнее вопроса о его отставке

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов британского парламента сосредоточиться на противостоянии РФ, а не попытках заставить его уйти в отставку. Выступая в понедельник в Палате общин, глава правительства принес извинения за вечеринки, проходившие в его канцелярии во время общенационального карантина, но проигнорировал призывы оппозиции подать в отставку.

"Репутация нашей страны в мире зиждется на том, что мы быстрее всех крупных экономик Европы осуществили вакцинацию, что британский ВВП растет быстрее, чем во всех остальных странах G7, на нашей способности объединить союзников в противостоянии [президенту РФ] Владимиру Путину. Вот то, на чем сейчас сосредоточен мир, вот то, на чем сейчас сосредоточен я и должен быть сосредоточен мой собеседник", - заявил Джонсон в ответ на реплику оппозиционного депутата, заявившего, что отказ Джонсона покинуть пост после скандала наносит ущерб международной репутации королевства.