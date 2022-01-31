Малийская хунта высылает из страны посла Франции - СМИ
21:20 31.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Малийская хунта высылает посла Франции из страны. «Правительство Республики Мали информирует, что сегодня посол Франции в Бамако Джоэл Мейер был уведомлен о решении правительства с просьбой покинуть территорию страны в течение 72 часов», — передает France-Presse.
Ранее стало известно, что Мейера вызвали в МИД Мали после критики французских властей в адрес переходного правительства африканской страны. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:05 31.01.2022
- Балтийский флот вернул на базу все корабли из-за шторма
- 12:05 31.01.2022
- В войсковой части ПВО в Подмосковье контрактник застрелил срочника - источник
- 11:20 31.01.2022
- ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
- 13:24 30.01.2022
- Британия решила привести в состояние боеготовности авианосец "Принц Уэльский"
- 22:00 28.01.2022
- Военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине - глава Пентагона
- 17:32 28.01.2022
- НАТО отрабатывает применение ракет с ядерными боеголовками у границ СГ - Совбез Белоруссии
- 13:32 28.01.2022
- Инструкторы ЧВК из США участвуют в военных сборах украинских радикалов в Сумах - Басурин
- 13:20 28.01.2022
- Сотни тысяч военных РФ будут в Белоруссии, в случае агрессии против нее - Лукашенко
- 21:02 27.01.2022
- Таджикистан стягивает военную технику к границе с Киргизией
- 12:05 27.01.2022
- Главком лично проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ, заявили в ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать