Малийская хунта высылает из страны посла Франции - СМИ

21:20 Источник: Эхо Москвы

Малийская хунта высылает посла Франции из страны. «Правительство Республики Мали информирует, что сегодня посол Франции в Бамако Джоэл Мейер был уведомлен о решении правительства с просьбой покинуть территорию страны в течение 72 часов», — передает France-Presse.

Ранее стало известно, что Мейера вызвали в МИД Мали после критики французских властей в адрес переходного правительства африканской страны. Эхо Москвы