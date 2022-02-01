Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
09:05 01.02.2022
Средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.
«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома, – рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васёв. – Сейчас программа семейной ипотеки – одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тыс. семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года – в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило еще большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке».
«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки с 5% до 4,7%. За месяц банк выдал 7,5 тыс. таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд руб., что на 15,6 млрд руб. больше, чем в среднем в месяц с начала 2021 года.
В конце декабря 2021 года Сбер также расширил возможности рефинансирования для своих клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки – улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы можно рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.
По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн руб. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн руб. – при покупке жилья в других регионах. На «Домклик» можно онлайн подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку.
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