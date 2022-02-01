Клиенты Сбера погашают потребкредит вдвое быстрее изначального срока

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Две трети клиентов Сбера, оформляющих потребительский кредит, хотя бы раз вносили платеж по кредиту с опережением графика, а многие погашают досрочно весь кредит целиком.

В результате среднестатистический кредит, взятый в банке, «живет» вдвое меньше изначально заявленного срока, то есть клиенты полностью выплачивают взятую взаймы сумму в два раза быстрее, чем планировалось в момент оформления кредита.

Это говорит о высоком качестве портфеля розничных кредитов и хорошей платежной дисциплине заемщиков, уверены в Сбере.

«Таким показателям также способствует наш удобный и простой сервис погашения кредитов, ведь клиенты выбирают банк, где комфортно не только получить кредит, но и обслуживать его, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Например, в ходе нашей новогодней акции, которая завершилась сегодня, банк выдал потребительских кредитов на 770 млрд руб., и за этот же период наши клиенты внесли на счёт погашения 637 млрд руб.».

Новогодняя акция Сбера по потребительским кредитам стартовала 13 ноября 2021 года и стала продолжением популярной акции Зеленый день. В обеих акциях была впервые применена новая механика ценообразования, позволяющая клиентам снизить платежи в первое время после получения кредита. Несмотря на окончание 31 января новогодней акции, с 1 февраля банк продолжит предлагать эту механику своим клиентам.