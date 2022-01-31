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Россия и Индия считают преждевременным признание правительства талибов - Вершинин

22:40 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Нью-Дели на данном этапе считают преждевременным признание правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"У нас позиции схожие, во многом идентичные. Они сводятся к тому, что сейчас говорить о признании нынешней власти в Кабуле преждевременно. Мы ждем от нынешнего афганского руководства выполнения тех обязательств, которые они взяли на себя, особенно в том, что касается инклюзивности правительства, и в том, что касается других мер, в том числе в правочеловеческой сфере", - сказал Вершинин по итогам прошедших в понедельник в Нью-Дели российско-индийских межмидовских консультаций.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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