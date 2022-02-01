Материнский капитал и социальные пособия вырастут на 8,4% с 1 февраля

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал и ряд социальных пособий проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции, это коснется в общей сложности свыше 16 млн россиян. Кроме того, неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 8,6% с 1 января 2022 года страховую пенсию по старости, это затронет свыше 30,7 млн человек.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. К ним относится единовременная денежная выплата, предоставляемая Пенсионным фондом России (ПФР). Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Также на 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 руб. до 20 472,77 руб. Право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. При рождении мертвого ребенка данное пособие не выплачивается. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы за счет средств ФСС неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличится с 7 082, 85 руб. до 7 677,81 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 29 600,48 руб. до 31 282 руб. Пособие полагается лицам, которые осуществляют непосредственный уход за ребенком.

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и так далее, главное, что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору. Пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров.

Социальное пособие на погребение в 2022 году составит 6 964,68 руб., однако его размер необходимо уточнять в территориальных органах ФСС.