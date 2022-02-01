0
0
166
НОВОСТИ

Подавляющее большинство россиян хотели бы ввода "четырехдневки" - опрос

10:32 01.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 78% россиян положительно относятся к четырёхдневке. По их мнению, чем больше выходных дней, тем лучше. При этом 47% респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к сокращению рабочей недели. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» публикует РИА Новости.

Из него также следует, что 7 из 10 россиян уверены в том, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними 5%.

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что к четырёхдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 01.02.2022
Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
0
64
11:20 01.02.2022
По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
0
91
11:05 01.02.2022
Стоимость газа из РФ для Молдавии снизится в феврале - "Молдовагаз"
0
101
11:00 01.02.2022
Осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетели на родину
0
104
10:30 01.02.2022
Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года
0
138
10:20 01.02.2022
Самым дорогим для жизни городом РФ в пятый раз подряд стал Анадырь
0
248
10:05 01.02.2022
Китай представляет наибольшую угрозу экономике США, считает директор ФБР
0
208
10:05 01.02.2022
Клиенты Сбера погашают потребкредит вдвое быстрее изначального срока
0
177
10:00 01.02.2022
Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры
0
207
09:50 01.02.2022
СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет
0
195

Возврат к списку