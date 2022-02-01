Подавляющее большинство россиян хотели бы ввода "четырехдневки" - опрос

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 78% россиян положительно относятся к четырёхдневке. По их мнению, чем больше выходных дней, тем лучше. При этом 47% респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к сокращению рабочей недели. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» публикует РИА Новости.

Из него также следует, что 7 из 10 россиян уверены в том, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними 5%.

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что к четырёхдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда. Говорит Москва