Подавляющее большинство россиян хотели бы ввода "четырехдневки" - опрос
10:32 01.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: 78% россиян положительно относятся к четырёхдневке. По их мнению, чем больше выходных дней, тем лучше. При этом 47% респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к сокращению рабочей недели. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» публикует РИА Новости.
Из него также следует, что 7 из 10 россиян уверены в том, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними 5%.
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что к четырёхдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда. Говорит Москва
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