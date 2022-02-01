Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года
10:30 01.02.2022
Сбербанк продлил действие минимальной ставки – от 0,1% годовых – по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.
Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
«Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жилье в кредит по беспрецедентно низкой ставке, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – Поэтому мы приняли решение о продлении акции еще на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться».
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.
По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку объекта недвижимости на первичном рынке на всей территории ДФО, а также готового жилья у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и в моногородах ДФО. Оформить «Дальневосточную ипотеку» можно на сайте DomClick.ru.
НОВОСТИ
- 11:32 01.02.2022
- Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
- 11:20 01.02.2022
- По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
- 11:05 01.02.2022
- Стоимость газа из РФ для Молдавии снизится в феврале - "Молдовагаз"
- 11:00 01.02.2022
- Осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетели на родину
- 10:32 01.02.2022
- Подавляющее большинство россиян хотели бы ввода "четырехдневки" - опрос
- 10:20 01.02.2022
- Самым дорогим для жизни городом РФ в пятый раз подряд стал Анадырь
- 10:05 01.02.2022
- Китай представляет наибольшую угрозу экономике США, считает директор ФБР
- 10:05 01.02.2022
- Клиенты Сбера погашают потребкредит вдвое быстрее изначального срока
- 10:00 01.02.2022
- Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры
- 09:50 01.02.2022
- СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать