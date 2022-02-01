0
0
138
НОВОСТИ

Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года

10:30 01.02.2022

Сбербанк продлил действие минимальной ставки – от 0,1% годовых – по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

«Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жилье в кредит по беспрецедентно низкой ставке, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – Поэтому мы приняли решение о продлении акции еще на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться».

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку объекта недвижимости на первичном рынке на всей территории ДФО, а также готового жилья у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и в моногородах ДФО. Оформить «Дальневосточную ипотеку» можно на сайте DomClick.ru.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 01.02.2022
Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
0
64
11:20 01.02.2022
По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
0
91
11:05 01.02.2022
Стоимость газа из РФ для Молдавии снизится в феврале - "Молдовагаз"
0
101
11:00 01.02.2022
Осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетели на родину
0
104
10:32 01.02.2022
Подавляющее большинство россиян хотели бы ввода "четырехдневки" - опрос
0
166
10:20 01.02.2022
Самым дорогим для жизни городом РФ в пятый раз подряд стал Анадырь
0
248
10:05 01.02.2022
Китай представляет наибольшую угрозу экономике США, считает директор ФБР
0
208
10:05 01.02.2022
Клиенты Сбера погашают потребкредит вдвое быстрее изначального срока
0
177
10:00 01.02.2022
Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры
0
207
09:50 01.02.2022
СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет
0
195

Возврат к списку