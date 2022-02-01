Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года

10:30

Сбербанк продлил действие минимальной ставки – от 0,1% годовых – по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

«Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жилье в кредит по беспрецедентно низкой ставке, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – Поэтому мы приняли решение о продлении акции еще на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться».

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку объекта недвижимости на первичном рынке на всей территории ДФО, а также готового жилья у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и в моногородах ДФО. Оформить «Дальневосточную ипотеку» можно на сайте DomClick.ru.