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Осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетели на родину

11:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три россиянина, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, вылетели во вторник на родину. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Коломбо.

"Российские граждане после уплаты штрафа вылетели в РФ сегодня", - сказали в диппредставительстве. При этом в дипмиссии уточнили, что на родину "вылетели все трое россиян".

Ученый-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму по обвинению в нарушении действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его друзей Артем Рябов и Николай Килафян были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвинялись в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждал, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибшие особи, фотографировал и описывал их.

В январе суд Шри-Ланки приговорил их к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) каждого за незаконный сбор редких насекомых с условием, что они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.

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