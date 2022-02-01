Стоимость газа из РФ для Молдавии снизится в феврале - "Молдовагаз"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российского газа для Молдавии снизится в феврале 2022 года с 686,9 до 563 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале во вторник.

"По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан.