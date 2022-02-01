Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа страны.

"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания (парламента - прим. ТАСС), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными", - говорится в заявлении Симоняна.