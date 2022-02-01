0
0
139
НОВОСТИ

В России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум за пандемию

12:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663, до 332 012.  Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 01.02.2022
Санкции против РФ будут иметь последствия для экономики Евросоюза - замглавы Еврокомиссии
0
19
13:18 01.02.2022
Клиенты Сбера теперь могут переводить деньги на кошелек Alipay в Китай
0
23
13:05 01.02.2022
РФ пока не передавала США свой ответ на их предложения в сфере безопасности - Кремль
0
55
13:00 01.02.2022
Разговор Путина и Джонсона на сегодня не запланирован - Песков
0
68
12:47 01.02.2022
«СберПрайм+» оказалась самой выгодной экосистемной подпиской в России
0
93
12:32 01.02.2022
Мировые цены на пшеницу стремительно снижаются
0
124
12:20 01.02.2022
В Москве выявили 21 533 заразившихся коронавирусом за сутки
0
137
12:05 01.02.2022
Польша может передать Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы - власти
0
152
11:32 01.02.2022
Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
0
192
11:20 01.02.2022
По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
0
239

Возврат к списку