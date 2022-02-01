В России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум за пандемию
12:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663, до 332 012. Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.
НОВОСТИ
- 13:20 01.02.2022
- Санкции против РФ будут иметь последствия для экономики Евросоюза - замглавы Еврокомиссии
- 13:18 01.02.2022
- Клиенты Сбера теперь могут переводить деньги на кошелек Alipay в Китай
- 13:05 01.02.2022
- РФ пока не передавала США свой ответ на их предложения в сфере безопасности - Кремль
- 13:00 01.02.2022
- Разговор Путина и Джонсона на сегодня не запланирован - Песков
- 12:47 01.02.2022
- «СберПрайм+» оказалась самой выгодной экосистемной подпиской в России
- 12:32 01.02.2022
- Мировые цены на пшеницу стремительно снижаются
- 12:20 01.02.2022
- В Москве выявили 21 533 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 01.02.2022
- Польша может передать Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы - власти
- 11:32 01.02.2022
- Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
- 11:20 01.02.2022
- По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать