В России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663, до 332 012. Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.