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Польша может передать Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы - власти

12:05 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши готовы передать Украине оборонительные вооружения, в том числе польский переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром" (Grom), беспилотные летательные аппараты, зенитные снаряды и другие боеприпасы. Об этом заявил во вторник на брифинге перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны".

В эфире телеканала "Польсат" глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох также информировал, что в список потенциальных поставок вошли зенитные снаряды.

Власти Польши сообщили о планах передать Украине оборонительное вооружения в понедельник. По словам Солоха, украинской стороне был передан список возможных поставок. Польша ждет от Киева ответа и готова осуществить передачу всего необходимого в любое время и в кратчайшие сроки.

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