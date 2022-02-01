Польша может передать Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы - власти
12:05 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши готовы передать Украине оборонительные вооружения, в том числе польский переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром" (Grom), беспилотные летательные аппараты, зенитные снаряды и другие боеприпасы. Об этом заявил во вторник на брифинге перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны".
В эфире телеканала "Польсат" глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох также информировал, что в список потенциальных поставок вошли зенитные снаряды.
Власти Польши сообщили о планах передать Украине оборонительное вооружения в понедельник. По словам Солоха, украинской стороне был передан список возможных поставок. Польша ждет от Киева ответа и готова осуществить передачу всего необходимого в любое время и в кратчайшие сроки.
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