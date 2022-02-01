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Мировые цены на пшеницу стремительно снижаются

12:32 01.02.2022 Источник: Интерфакс

Мировые цены на пшеницу стремительно падают.

Согласно мониторингу "СовЭкона", в понедельник котировки на пшеницу на Чикагской бирже рухнули на 3,2%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу (протеин 12,5%) опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца, до $315 за тонну.

Как считают эксперты, основная причина - вера трейдеров в мирное разрешение конфликта между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок из Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса, отмечается в сообщении.

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