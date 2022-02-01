Разговор Путина и Джонсона на сегодня не запланирован - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном не планируется сегодня. При этом в какие-то сроки он может быть согласован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На сегодня разговор не запланирован", - сказал он.

Песков обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона. "Но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы, мы тогда по итогам состоявшегося разговора - если он состоится - вас проинформируем", - заверил представитель Кремля.