РФ пока не передавала США свой ответ на их предложения в сфере безопасности - Кремль
13:05 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию Госдепартамента США о том, что Москва передала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по безопасности. По его словам, Россия поделилась с США соображениями по другой проблематике.
"Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница", - заявил представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.
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